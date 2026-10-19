Sędzia w Miami w USA wydał nakaz aresztowania 95-letniego byłego prezydenta Kuby Raúla Castro w sprawie zestrzelenia dwóch cywilnych samolotów w 1996 roku. Zginęły wówczas cztery osoby, w tym trzech obywateli USA, informuje Anadolu Agency.

Podejrzenie spisku

Według dokumentów sądowych nakaz podpisano w piątek po śledztwie Departamentu Egzekwowania Prawa Florydy. W nakazie wskazano, że Castro jest podejrzewany o spisek z agentami kubańskiego wywiadu w celu popełnienia morderstwa pierwszego stopnia.

W oświadczeniu pod przysięgą zaznaczono, że Floryda ma jurysdykcję w tej sprawie, ponieważ dwóch domniemanych kubańskich szpiegów, według śledczych, przeniknęło do organizacji Brothers to the Rescue w Miami i Key West oraz przekazywało władzom Kuby informacje o lotach przed incydentem.

Jak twierdzi dokument, siatka nakazała swoim informatorom, aby nie latali z grupą w okresie od 24 do 27 lutego 1996 roku. Jeden z nich opuścił Florydę 23 lutego i wrócił na Kubę — dzień przed zestrzeleniem samolotów.

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Zestrzelenie samolotów

24 lutego 1996 roku kubańskie myśliwce zestrzeliły dwa małe samoloty eksploatowane przez Brothers to the Rescue. Jest to organizacja non-profit kubańskich emigrantów z Florydy, znana z opozycji wobec rządu Kuby. Wszystkie cztery osoby na pokładzie zginęły.

Kuba oświadczyła, że samoloty znajdowały się w jej przestrzeni powietrznej, i określiła swoje działania jako samoobronę. USA twierdziły, że statki powietrzne znajdowały się nad wodami międzynarodowymi. Stanowisko to zostało następnie poparte przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, która uznała, że incydent miał miejsce poza przestrzenią powietrzną Kuby.

To drugi nakaz aresztowania Castro w tej sprawie. W marcu prokurator generalny Florydy James Uthmeier ogłosił wszczęcie śledztwa karnego na poziomie stanowym. W maju Departament Sprawiedliwości USA również postawił Castro zarzuty morderstwa i spisku w celu popełnienia morderstwa. W chwili incydentu Castro stał na czele kubańskich sił zbrojnych.

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