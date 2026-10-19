Судья в Майами, США, выдал ордер на арест 95-летнего бывшего президента Кубы Рауля Кастро по делу о сбитии двух гражданских самолетов в 1996 году. Тогда погибли четыре человека, среди которых были трое граждан США, сообщает Anadolu Agency.

Подозрение в сговоре

Согласно судебным документам, ордер был подписан в пятницу после расследования Департамента правоохранительных органов Флориды. В ордере говорится, что Кастро подозревается в сговоре с агентами кубинской разведки с целью совершения убийства первой степени.

В аффидевите указано, что Флорида обладает юрисдикцией по делу, поскольку двое предполагаемых кубинских шпионов, по версии следствия, проникли в организацию Brothers to the Rescue в Майами и Ки-Уэсте и передавали кубинским властям информацию о полетах перед инцидентом.

Как утверждается в документе, сеть приказала своим информаторам не летать с группой в период с 24 по 27 февраля 1996 года. Один из них 23 февраля покинул Флориду и вернулся на Кубу — за день до сбития самолетов.

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Сбитие самолетов

24 февраля 1996 года кубинские истребители сбили два небольших самолета, которыми управляла организация Brothers to the Rescue. Это некоммерческая организация кубинских эмигрантов из Флориды, известная оппозицией к правительству Кубы. Все четыре человека на борту погибли.

Куба заявляла, что самолеты находились в ее воздушном пространстве, и называла свои действия самообороной. США утверждали, что воздушные суда находились над международными водами. Эту позицию впоследствии поддержала Международная организация гражданской авиации, которая пришла к выводу, что инцидент произошел за пределами воздушного пространства Кубы.

Это второй ордер на арест Кастро по этому делу. В марте генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер объявил об уголовном расследовании на уровне штата. В мае Министерство юстиции США также предъявило Кастро обвинения в убийстве и сговоре с целью убийства. На момент инцидента Кастро возглавлял вооруженные силы Кубы.

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