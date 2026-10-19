美国迈阿密的一名法官就1996年击落两架民用飞机一案，对95岁的古巴前总统劳尔·卡斯特罗签发了逮捕令。当时共有4人死亡，其中包括3名美国公民，阿纳多卢通讯社报道。

涉嫌共谋

根据法院文件，该逮捕令在佛罗里达州执法部门调查后于周五签署。逮捕令称，卡斯特罗涉嫌与古巴情报人员共谋实施一级谋杀。

宣誓书指出，佛罗里达州对此案拥有管辖权，因为据调查人员称，两名疑似古巴间谍渗透进了位于迈阿密和基韦斯特的“Brothers to the Rescue”组织，并在事件发生前向古巴当局提供了有关飞行的信息。

文件称，该网络命令其线人于1996年2月24日至27日期间不要与该组织一同飞行。其中一人于2月23日离开佛罗里达州并返回古巴，即飞机被击落的前一天。

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飞机被击落

1996年2月24日，古巴战斗机击落了由“Brothers to the Rescue”运营的两架小型飞机。这是一个由来自佛罗里达州的古巴移民组成的非营利组织，以反对古巴政府而闻名。机上4人全部遇难。

古巴称，这些飞机位于其领空内，并将其行动称为自卫。美国表示，这些飞行器位于国际水域上空。国际民用航空组织后来支持了这一立场，并得出结论称，该事件发生在古巴领空之外。

这是此案中针对卡斯特罗的第二份逮捕令。今年3月，佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌特迈尔宣布启动州级刑事调查。今年5月，美国司法部也以谋杀和共谋谋杀罪起诉卡斯特罗。事件发生时，卡斯特罗领导古巴武装部队。

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