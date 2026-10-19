Chińscy fizycy odkryli, że punkt krytyczny — próg, przy którym układ fizyczny gwałtownie zmienia swój stan — może mieć gładką strukturę matematyczną podobną do otworu w pączku. Poinformował o tym South China Morning Post.

Zjawiska krytyczne i topologia

Przez dziesięciolecia zjawiska krytyczne, które opisują zmiany układów fizycznych w punktach krytycznych, oraz topologię w dużej mierze traktowano jako odrębne kierunki badań. Topologia bada właściwości geometrii.

Klasycznym przykładem w topologii są kula i pączek: nie można przekształcić jednego kształtu w drugi wyłącznie przez rozciąganie lub zginanie, ponieważ mają różną liczbę otworów. Aby to zrobić, należałoby przeciąć lub skleić powierzchnię.

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Publikacja w Nature

Praca badaczy z instytucji singapurskich i chińskich została opublikowana w czasopiśmie Nature 7 października. Cheng Zheyu i Zhang Xiuhai, obaj związani z Nanyang Technological University w Singapurze, zostali współautorami pierwszego rzędu badania.

Badacze pod kierownictwem Cheng Zheyu sprawdzali, czy właściwości topologiczne podobne do otworu w pączku mogą istnieć w punktach krytycznych — granicach, w których układy fizyczne zmieniają swoje zachowanie.

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