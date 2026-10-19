Во Франции после насильственных протестов в выходные началась новая распродажа государственных облигаций и акций. Во время беспорядков горели общественные здания, были разграблены сотни магазинов, а число задержанных достигло почти 2400 человек, сообщает The Guardian.

Рост стоимости заимствований

Доходность десятилетних французских государственных облигаций выросла на семь базисных пунктов — до 4,849%. Рост доходности означает падение цены облигаций. Разница между стоимостью десятилетних заимствований Франции и Германии увеличилась; этот показатель отражает премию за риск французского долга.

Доходность двухлетних облигаций Франции повысилась на 2,5 базисного пункта, до 3,571%, а 30-летних — на три базисных пункта, до 5,397%. Индекс CAC 40 в начале торгов в Париже потерял 1%, тогда как общеевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%. Евро ослаб к доллару США на 0,13% — до 1,122 доллара.

Протесты и бюджетное давление

По данным Министерства внутренних дел Франции, полиция применяла слезоточивый газ во время столкновений с протестующими. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении осудил «необузданное насилие».

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Беспорядки вспыхнули после нескольких недель мирных демонстраций из-за состояния школ и стоимости жизни. Десятки тысяч участников требовали больше учителей и ремонта запущенных школьных зданий. Столкновения с полицией происходили, в частности, в Париже, Бордо, Ницце и Марселе.

Аналитик Deutsche Bank Джим Рид заявил, что протесты осложнят международным инвесторам покупку французских государственных облигаций. По его мнению, события выходных добавили политических рисков для рынков на фоне сложной бюджетной ситуации во Франции и приближения выборов 2027 года.

Французское правительство готовит бюджет с сокращением пенсионных расходов и финансирования государственных ведомств, за исключением оборонных. В материале отмечается, что политическое давление может помешать этим планам, увеличить объемы заимствований и повысить государственный долг.

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