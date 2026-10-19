We Francji po gwałtownych protestach w weekend rozpoczęła się nowa wyprzedaż obligacji skarbowych i akcji. Podczas zamieszek płonęły budynki publiczne, splądrowano setki sklepów, a liczba zatrzymanych sięgnęła niemal 2400 osób — informuje The Guardian.

Wzrost kosztów finansowania

Rentowność 10-letnich francuskich obligacji skarbowych wzrosła o siedem punktów bazowych, do 4,849%. Wzrost rentowności oznacza spadek ceny obligacji. Różnica między kosztem 10-letniego finansowania Francji i Niemiec zwiększyła się; wskaźnik ten odzwierciedla premię za ryzyko francuskiego długu.

Rentowność dwuletnich obligacji Francji wzrosła o 2,5 punktu bazowego, do 3,571%, a 30-letnich — o trzy punkty bazowe, do 5,397%. Indeks CAC 40 stracił 1% na początku sesji w Paryżu, podczas gdy ogólnoeuropejski Stoxx Europe 600 spadł o 0,4%. Euro osłabiło się wobec dolara amerykańskiego o 0,13%, do 1,122 dolara.

Protesty i presja budżetowa

Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych policja używała gazu łzawiącego podczas starć z protestującymi. Prezydent Francji Emmanuel Macron w telewizyjnym wystąpieniu potępił „niepohamowaną przemoc”.

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Zamieszki wybuchły po kilku tygodniach pokojowych demonstracji dotyczących stanu szkół i kosztów życia. Dziesiątki tysięcy uczestników domagały się większej liczby nauczycieli i remontów zaniedbanych budynków szkolnych. Do starć z policją dochodziło między innymi w Paryżu, Bordeaux, Nicei i Marsylii.

Analityk Deutsche Banku Jim Reid stwierdził, że protesty utrudnią międzynarodowym inwestorom kupowanie francuskich obligacji skarbowych. Jego zdaniem wydarzenia z weekendu zwiększyły ryzyko polityczne dla rynków w obliczu trudnej sytuacji budżetowej Francji i zbliżających się wyborów w 2027 roku.

Francuski rząd przygotowuje budżet zakładający cięcia wydatków emerytalnych i finansowania instytucji państwowych, z wyjątkiem obronności. W materiale zaznaczono, że presja polityczna może pokrzyżować te plany, zwiększyć skalę pożyczek i podnieść dług publiczny.

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