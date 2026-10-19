大规模抗议后法国债券和股票下跌——《卫报》

法国在周末发生暴力抗议后，国债和股票出现新一轮抛售。骚乱期间，公共建筑被焚毁，数百家商店遭到抢劫，被捕人数接近2400人，据《卫报》报道。

借贷成本上升

法国10年期国债收益率上涨7个基点，至4.849%。收益率上升意味着债券价格下跌。法国与德国10年期借贷成本之间的利差扩大；这一指标反映了法国债务的风险溢价。

法国两年期国债收益率上涨2.5个基点，至3.571%，30年期国债收益率上涨3个基点，至5.397%。巴黎开盘时，CAC 40指数下跌1%，泛欧Stoxx Europe 600指数下跌0.4%。欧元兑美元下跌0.13%，至1.122美元。

抗议与预算压力

法国外交部称，警方在与抗议者的冲突中使用了催泪瓦斯。法国总统埃马纽埃尔·马克龙在电视讲话中谴责“无节制的暴力”。

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骚乱是在针对学校状况和生活成本的数周和平示威后爆发的。数万名参与者要求增加教师，并维修年久失修的校舍。巴黎、波尔多、尼斯和马赛等地发生了与警方的冲突。

德意志银行分析师吉姆·里德表示，抗议将使国际投资者更难购买法国国债。他认为，在法国艰难的预算形势以及2027年选举临近之际，周末发生的事件为市场增添了政治风险。

法国政府正在编制一项预算，削减养老金支出和政府部门的资金，但国防部门除外。报道指出，政治压力可能阻碍这些计划，增加借款规模并提高公共债务。

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