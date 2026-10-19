18 октября в Боливии полиция задержала отстраненного альтернативного сенатора Нильтона Кондори в Эль-Альто, возле рынка Mercado Campesino. Прокуратура Ла-Паса подозревает его в публичном подстрекательстве к совершению преступлений и терроризме. Как сообщает The Rio Times, Кондори доставили в камеры подразделения по борьбе с преступностью в Ла-Пасе.

Суть дела

Прокуратура выдала ордер на задержание 16 октября по делу, открытому по жалобе депутата Маноло Рохаса — представителя Христианско-демократической партии президента Родриго Паса. Документ ссылается на статьи 130 и 133 Уголовного кодекса Боливии о публичном подстрекательстве к совершению преступлений и терроризме, а также указывает на риски бегства или воспрепятствования расследованию.

Дело связывают со встречей сторонников бывшего президента Эво Моралеса 26 сентября в Лаука-Нье, в регионе Чапаре. На собрании участники говорили об окружении Ла-Паса новыми протестами. По данным агентства ANF, Кондори заявил, что без расстрела «этих воров» у Боливии не будет будущего.

В материалах производства также фигурируют Эво Моралес и двое его соратников — Роман Гутьеррес и Росарио Варгас. В то же время ордер предусматривал задержание только Кондори. У Моралеса уже есть два других ордера на арест — по делу о торговле людьми в Тарихе и по делу о майских и июньских блокадах дорог.

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Позиция защиты и статус политика

Кондори отказался отвечать на вопросы прокуроров. Его адвокат Яко Конде заявил, что материалы дела преимущественно состоят из распечаток и газетных публикаций, а защита будет добиваться, чтобы политик ожидал рассмотрения дела на свободе. Вице-президент Эдманд Лара также выразил обеспокоенность и заявил, что правосудие «не должно использоваться как инструмент для заглушения голосов».

Кондори избрали в 2025 году альтернативным сенатором от Ла-Паса по списку правоцентристского альянса Unidad. Позднее он разошелся с альянсом и стал одним из лидеров дорожных блокад в мае и июне, участники которых требовали отставки президента Паса. 12 августа Сенат отстранил Кондори на восемь месяцев без выплат из-за высказываний о законодательном органе.

Дальнейшее рассмотрение

Суд должен определить меру пресечения для Кондори. Конституция Боливии запрещает содержать законодателей под стражей до суда в течение срока их полномочий, за исключением задержания на месте преступления. В то же время суд еще не установил, распространяется ли эта защита на отстраненного альтернативного сенатора.

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