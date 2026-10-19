18 października policja w Boliwii zatrzymała zawieszonego senatora zastępczego Niltona Condoriego w El Alto, w pobliżu targu Mercado Campesino. Prokuratura w La Paz podejrzewa go o publiczne podżeganie do popełnienia przestępstw i terroryzm. Jak informuje The Rio Times, Condori został przewieziony do cel jednostki do walki z przestępczością w La Paz.

Istota sprawy

Prokuratura wydała nakaz zatrzymania 16 października w sprawie wszczętej po skardze deputowanego Manolo Rojasa, przedstawiciela Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii prezydenta Rodrigo Paza. Dokument powołuje się na artykuły 130 i 133 boliwijskiego Kodeksu karnego dotyczące publicznego podżegania do popełnienia przestępstw i terroryzmu, a także wskazuje na ryzyko ucieczki lub utrudniania śledztwa.

Sprawa jest związana ze spotkaniem zwolenników byłego prezydenta Evo Moralesa 26 września w Lauca Ñ, w regionie Chapare. Podczas zgromadzenia uczestnicy mówili o otoczeniu La Paz nowymi protestami. Według agencji ANF Condori oświadczył, że bez rozstrzelania „tych złodziei” Boliwia nie będzie miała przyszłości.

W materiałach sprawy wymienieni są również Evo Morales i dwoje jego współpracowników — Román Gutiérrez oraz Rosario Vargas. Jednocześnie nakaz przewidywał zatrzymanie wyłącznie Condoriego. Morales ma już dwa inne nakazy aresztowania — w sprawie handlu ludźmi w Tariji oraz w sprawie majowych i czerwcowych blokad dróg.

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Stanowisko obrony i status polityka

Condori odmówił odpowiedzi na pytania prokuratorów. Jego adwokat Yaco Conde oświadczył, że materiały sprawy składają się głównie z wydruków i publikacji prasowych, a obrona będzie zabiegać o to, by polityk oczekiwał na rozpatrzenie sprawy na wolności. Wiceprezydent Edmand Lara również wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że wymiar sprawiedliwości „nie powinien być wykorzystywany jako narzędzie do uciszania głosów”.

Condori został wybrany w 2025 roku na senatora zastępczego z La Paz z listy centroprawicowego sojuszu Unidad. Później rozstał się z sojuszem i został jednym z liderów blokad dróg w maju i czerwcu, których uczestnicy domagali się dymisji prezydenta Paza. 12 sierpnia Senat zawiesił Condoriego na osiem miesięcy bez wynagrodzenia za wypowiedzi na temat organu ustawodawczego.

Dalsze postępowanie

Sąd ma określić środek zapobiegawczy wobec Condoriego. Konstytucja Boliwii zakazuje przetrzymywania ustawodawców w areszcie tymczasowym w okresie sprawowania mandatu, z wyjątkiem zatrzymania na gorącym uczynku. Jednocześnie sąd nie ustalił jeszcze, czy ochrona ta obejmuje zawieszonego senatora zastępczego.

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