Wiodąca wenezuelska partia opozycyjna Vente Venezuela ogłosiła ogólnokrajową mobilizację na 22 października, domagając się zapewnienia bezpiecznego powrotu do kraju liderki partii i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla 2025 Maríi Coriny Machado. Akcje mają odbyć się we wszystkich 23 stanach Wenezueli, informuje Anadolu Agency.

Żądania uczestników akcji

Na konferencji prasowej w Caracas lider partii Carlos Fernández oświadczył, że do protestów mają dołączyć przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, grup młodzieżowych, partii opozycyjnych i platformy Plataforma Unitaria.

Oprócz powrotu Machado opozycja wysunęła jeszcze trzy żądania: wyznaczenie ostatecznej daty wyborów prezydenckich, uwolnienie wszystkich zatrzymanych działaczy opozycyjnych i dysydentów politycznych oraz przywrócenie praw politycznych liderów opozycji i zniesienie nałożonych na nich zakazów administracyjnych.

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Propozycja dotycząca wyborów

Vente Venezuela poparła propozycję amerykańskiego kongresmena Berniego Moreno, aby przeprowadzić wybory prezydenckie 24 lipca 2027 roku. Machado wcześniej publicznie poparła ten harmonogram.

Fernández nazwał mobilizację siłą napędową pokojowej mobilizacji w obliczu, jak stwierdził, pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i problemów z infrastrukturą w kraju. Akcje ogłoszono podczas trzeciej rundy rozmów o transformacji politycznej między przedstawicielami rządu a częścią opozycji. Rozmowy wznowiono wkrótce po tym, jak Waszyngton zniósł sankcje wobec Jorgego Rodrígueza, głównego negocjatora administracji i brata tymczasowej prezydentki Delcy Rodríguez.

Jedną z kluczowych kwestii rozmów pozostaje zniesienie zakazów politycznych. Machado domaga się natychmiastowego cofnięcia administracyjnej dyskwalifikacji nałożonej na nią w 2023 roku, która uniemożliwiła jej kandydowanie w poprzednich wyborach prezydenckich.

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