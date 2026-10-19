10月18日，玻利维亚警方在埃尔阿尔托Mercado Campesino市场附近拘留了被停职的候补参议员尼尔顿·孔多里。拉巴斯检察院怀疑其涉嫌公开煽动实施犯罪和恐怖主义。正如The Rio Times报道，孔多里被带往拉巴斯打击犯罪部门的拘留室。

案件要点

检察院于10月16日在一宗根据议员马诺洛·罗哈斯投诉立案的案件中签发了拘留令。罗哈斯是总统罗德里戈·帕斯所属基督教民主党的代表。该文件援引玻利维亚《刑法》第130条和第133条，涉及公开煽动实施犯罪和恐怖主义，并指出存在逃跑或妨碍调查的风险。

该案与9月26日前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者在查帕雷地区劳卡涅举行的会议有关。集会上，参与者谈到以新的抗议活动包围拉巴斯。据ANF通讯社报道，孔多里称，如果不枪决“这些小偷”，玻利维亚就不会有未来。

案件材料中还提到埃沃·莫拉莱斯及其两名同僚——罗曼·古铁雷斯和罗萨里奥·巴尔加斯。不过，该拘留令仅规定拘留孔多里。莫拉莱斯已面临另外两份逮捕令：一份涉及塔里哈的人口贩运案件，另一份涉及5月和6月的道路封锁案件。

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辩方立场与政治人物身份

孔多里拒绝回答检察官的提问。他的律师亚科·孔德表示，案件材料主要由打印件和报刊文章组成，辩方将争取让这名政治人物在自由状态下等待案件审理。副总统埃德曼德·拉拉也表示担忧，并称司法“不得被用作压制声音的工具”。

孔多里于2025年作为中右翼Unidad联盟名单中的候选人，当选为拉巴斯的候补参议员。此后，他与该联盟决裂，并成为5月和6月道路封锁活动的领导人之一，参与者要求帕斯总统辞职。8月12日，参议院因其就立法机构发表的言论，决定停职孔多里八个月且不发放薪酬。

后续审理

法院将决定对孔多里采取何种预防性措施。玻利维亚宪法禁止在立法者任期内将其审前羁押，但当场抓获犯罪者的情形除外。同时，法院尚未确定这一保护是否适用于被停职的候补参议员。

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