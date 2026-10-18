以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在社交媒体平台X上发表选前讲话，呼吁选民支持他，并表示该国还有其“朋友”、美国总统唐纳德·特朗普总统任期的两年时间来完成主要任务。据《耶路撒冷邮报》报道。

内塔尼亚胡于10月18日发布这段讲话，距离定于10月27日举行的以色列议会选举还有九天。“我们还有我的朋友特朗普总统任期的两年时间，这正是完成我们在所有战线上的伟大使命的时候，”这位以色列政府首脑说。

呼吁动员支持者

内塔尼亚胡将此次选举描述为在由他领导的右翼政府与可能由“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特领导的反对派政府之间作出选择。他声称，这样的联盟将依赖阿拉伯政党的支持。

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总理呼吁支持者说服亲属和朋友前来投票。他表示，每一张选票都可能影响选举结果。

民调显示“亚沙尔”占优

在近期民调显示利库德集团落后于“亚沙尔”党的背景下，内塔尼亚胡正在以色列各地与选民会面。Maariv、Channel 13、KAN News和Channel 12公布的四项民调显示“亚沙尔”领先，而两大主要政治阵营仍几乎持平。

平均来看，犹太复国主义反对派获得51.25个席位，内塔尼亚胡阵营获得51个席位，而在以色列议会获得多数需要61个席位。周五公布的最新Maariv民调预测，利库德集团将获18席，“亚沙尔”将获21席；两大主要阵营在该民调中均为51席。

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