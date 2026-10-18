Premier Izraela Binjamin Netanjahu w przedwyborczym wystąpieniu w serwisie społecznościowym X wezwał wyborców do poparcia go i oświadczył, że kraj ma jeszcze dwa lata kadencji jego „przyjaciela” — prezydenta USA Donalda Trumpa — na zakończenie głównych zadań. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Netanjahu opublikował wystąpienie 18 października, dziewięć dni przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, wyznaczonymi na 27 października. „Mamy jeszcze dwa lata kadencji mojego przyjaciela, prezydenta Trumpa, i jest to właśnie czas, aby zakończyć nasze wielkie misje na wszystkich frontach” — powiedział szef izraelskiego rządu.

Apel o mobilizację zwolenników

Netanjahu przedstawił wybory jako wybór między prawicowym rządem pod jego przywództwem a rządem opozycyjnym, na którego czele może stanąć lider partii Jaszar, Gadi Eisenkot. Twierdzi on, że taka koalicja będzie zależna od poparcia partii arabskich.

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Premier wezwał zwolenników, aby przekonywali krewnych i przyjaciół do udziału w głosowaniu. Według niego każdy głos może wpłynąć na wynik wyborów.

Sondaże pokazują przewagę Jaszaru

Netanjahu spotyka się z wyborcami w różnych częściach Izraela w obliczu najnowszych sondaży, w których Likud ustępuje partii Jaszar. Cztery sondaże opublikowane przez Maariv, Channel 13, KAN News i Channel 12 pokazały prowadzenie Jaszaru, podczas gdy dwa główne bloki polityczne pozostają niemal remisowe.

Średnio syjonistyczna opozycja uzyskuje 51,25 mandatu, a blok Netanjahu — 51 mandatów, podczas gdy do większości w Knesecie potrzeba 61 miejsc. Ostatni sondaż Maariv, opublikowany w piątek, prognozuje Likudowi 18 mandatów, a Jaszarowi — 21; oba główne bloki mają w nim po 51 mandatów.

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