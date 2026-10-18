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Huti wystrzelili osiem rakiet balistycznych w kierunku Maribu — Anadolu Agency

UA.NEWS 18 października 2026 20:41
Huti wystrzelili osiem rakiet balistycznych w kierunku Maribu — Anadolu Agency

W niedzielę, 18 października, Huti wystrzelili osiem rakiet balistycznych w kierunku Maribu, miasta w północno-wschodnim Jemenie. O wystrzeleniu rakiet poinformowały władze gubernatorstwa Marib w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku, podaje Anadolu Agency.

Marib pod kontrolą rządu

Marib pozostaje pod kontrolą międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu. W mieście mieszka duża liczba osób wewnętrznie przesiedlonych.

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Konflikt w Jemenie

Jemen pozostaje w stanie konfliktu od 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę, stolicę kraju, oraz kilka prowincji. W następnym roku koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską interweniowała, wspierając międzynarodowo uznawany rząd Jemenu.

Według Anadolu Agency najnowsza faza działań zbrojnych rozpoczęła się w lipcu. Rozejm zawarty w 2022 roku później przestał obowiązywać.

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