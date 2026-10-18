Хуситы в воскресенье, 18 октября, выпустили восемь баллистических ракет в направлении Мариба — города на северо-востоке Йемена. О запуске сообщило губернаторство Мариб в заявлении, опубликованном в Facebook, сообщает Anadolu Agency.

Мариб под контролем правительства

Мариб остается под контролем международно признанного правительства Йемена. В городе проживает большое количество внутренне перемещенных лиц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конфликт в Йемене

Йемен находится в условиях конфликта с 2014 года, когда хуситы захватили Сану, столицу страны, и несколько провинций. В следующем году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства Йемена.

По данным Anadolu Agency, последний этап боевых действий начался в июле. Перемирие, заключенное в 2022 году, позднее перестало действовать.

Читай нас в