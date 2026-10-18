Czterech żołnierzy zginęło, a kolejne dziesiątki odniosły ciężkie obrażenia w pożarze w bazie Kanadyjskich Sił Zbrojnych w Wainwright w prowincji Alberta. Premier Kanady Mark Carney nazwał ten incydent jedną z najcięższych tragedii kanadyjskiego wojska w czasie pokoju na terytorium kraju, informuje NPR.

Carney oświadczył, że rodziny zabitych zostały już poinformowane. Jak powiedział, flagi na budynkach federalnych w całej Kanadzie zostaną opuszczone do połowy masztu na znak uhonorowania poszkodowanych.

Pożar w strefie szkoleniowej

Królewska Kanadyjska Policja Konna poinformowała, że otrzymała zgłoszenie o pożarze w strefie szkoleniowej bazy krótko po godz. 16:00, 17 października. Silny wiatr rozprzestrzenił ogień poza teren obiektu wojskowego na pobliskie obszary wiejskie. W ciągu dnia w niektórych rejonach Alberty odnotowano porywy wiatru do 100 km/h.

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Kanadyjskie Siły Zbrojne oświadczyły, że nie mają oznak terrorystycznego charakteru zdarzenia. Przyczyna pożaru jest ustalana, a w dochodzenie zaangażowano policję. Kanadyjski minister obrony David McGuinty nazwał sytuację bardzo dynamiczną i delikatną.

Szpitale uruchomiły tryb nadzwyczajny

Kilka szpitali w Albercie uruchomiło tryb Code Orange, stosowany w przypadku jednoczesnego przyjęcia dużej liczby ciężko rannych pacjentów. Poszkodowanych przewożono do szpitali w Edmonton, położonym około 180 kilometrów od Wainwright. Według lekarza z Edmonton placówki ochrony zdrowia w pobliżu bazy były przeciążone.

Burmistrz Wainwright Bruce Pugh poinformował, że niewielki miejscowy szpital nie jest przystosowany do zdarzeń z masowymi ofiarami, dlatego pacjentów transportowano śmigłowcami i samolotami do innych placówek medycznych. Około godz. 23:00 władze Wainwright poinformowały, że ogień udało się opanować, a mienie i infrastruktura krytyczna zostały zabezpieczone. Nie ogłoszono ewakuacji mieszkańców.

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