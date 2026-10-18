Четверо военнослужащих погибли, еще десятки получили тяжелые ранения во время пожара на базе Канадских вооруженных сил в Уэйнрайте, провинция Альберта. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал инцидент одной из самых тяжелых трагедий для канадских военных в мирное время на территории страны, сообщает NPR.

Карни заявил, что семьи погибших уже проинформированы. По его словам, флаги на федеральных зданиях по всей Канаде будут приспущены в знак почтения пострадавших.

Пожар в учебной зоне

Королевская канадская конная полиция сообщила, что получила вызов о пожаре в учебной зоне базы вскоре после 16:00 17 октября. Сильный ветер распространил огонь за пределы военного объекта на прилегающую сельскую местность. В течение дня в отдельных районах Альберты фиксировали порывы ветра до 100 км/ч.

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Канадские вооруженные силы заявили, что не имеют признаков террористического характера происшествия. Причину пожара устанавливают, к расследованию привлечена полиция. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти назвал ситуацию очень активной и деликатной.

Больницы активировали экстренный режим

Несколько больниц Альберты активировали режим Code Orange, который применяется при одновременном поступлении большого количества тяжелораненых пациентов. Пострадавших доставляли в больницы Эдмонтона, расположенного примерно в 180 километрах от Уэйнрайта. По словам врача из Эдмонтона, учреждения здравоохранения возле базы были перегружены.

Мэр Уэйнрайта Брюс Пью сообщил, что небольшая местная больница не рассчитана на события с массовыми жертвами, поэтому пациентов транспортировали вертолетами и самолетами в другие медицинские учреждения. Около 23:00 муниципалитет Уэйнрайта сообщил, что огонь удалось взять под контроль, а имущество и критическая инфраструктура были защищены. Эвакуацию жителей не объявляли.

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