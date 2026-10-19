Китай выделил 250 млрд юаней, или около 37 млрд долларов, на программу субсидий для потребителей, которые заменяют старые товары новыми смартфонами, умными очками и энергоэффективной бытовой техникой. К августу программа поддержала продажи на 1,55 трлн юаней, сообщает NDTV со ссылкой на Barron's и Государственный комитет по развитию и реформам КНР.

Условия субсидий

Программа предусматривает субсидию в размере 15% стоимости смартфонов, планшетов, смарт-часов и умных очков стоимостью до 6 тыс. юаней. Максимальная выплата составляет 500 юаней на один товар. Например, скидка на очки с ИИ стоимостью 3 тыс. юаней может достигать 450 юаней.

Программа также охватывает шесть категорий бытовой техники, однако субсидии доступны только для моделей, соответствующих самым высоким стандартам энерго- или водоэффективности. Заместитель министра коммерции Шэн Цюпин заявил, что власти стремятся использовать новый спрос для направления нового предложения, а новое предложение — для формирования спроса.

В августе продажи коммуникационного оборудования в крупных розничных сетях выросли на 27,3% в годовом выражении. Продажи умных очков на крупных онлайн-платформах за первые восемь месяцев года увеличились на 120%, по данным Министерства коммерции КНР. В рамках программы уже субсидировали приобретение 108 млн цифровых и умных продуктов.

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Слабый внутренний спрос

В то же время субсидии не устранили проблему слабого внутреннего спроса. ВВП Китая в июле-сентябре вырос на 4,5% в годовом выражении после 4,3% в предыдущем квартале. За первые девять месяцев 2026 года экономика выросла на 4,6%, однако розничные продажи в августе прибавили лишь 0,4%, а в сентябре — 1,1%.

Инвестиции в основные фонды за девять месяцев сократились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Инвестиции в недвижимость за первые три квартала упали на 20,2%. Экономический эксперт Абхинав Трипати заявил NDTV, что ориентированный на экспорт производственный сектор Китая сохраняет сильные позиции, тогда как внутренний спрос и инвестиции не набирают темпа.

Экспорт Китая в сентябре вырос на 36,3% в годовом выражении, а профицит внешней торговли за девять месяцев 2026 года достиг 938,1 млрд долларов. Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики КНР на 2026 год с 4,6% до 4,5%, а на 2027 год — с 4,1% до 4%. Фонд связал пересмотр со слабым потреблением, снижением инвестиций и проблемами сектора недвижимости, которые сильный экспорт компенсирует лишь частично.

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