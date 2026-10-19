中国拨款2500亿元用于以旧换新计划——NDTV

中国拨款2500亿元人民币，约合370亿美元，用于补贴消费者将旧商品更换为新智能手机、智能眼镜和节能家电的计划。截至8月，该计划已支持价值1.55万亿元人民币的销售，NDTV报道，并援引《巴伦周刊》和中国国家发展和改革委员会的消息。

补贴条件

该计划为价格不超过6000元人民币的智能手机、平板电脑、智能手表和智能眼镜提供商品价格15%的补贴。每件商品的最高补贴为500元人民币。例如，价格为3000元人民币的AI眼镜，折扣最高可达450元人民币。

该计划还涵盖六类家电，但补贴仅适用于符合最高能效或水效标准的型号。商务部副部长盛秋平表示，当局力求利用新增需求引导新增供给，并以新增供给塑造需求。

8月，大型零售连锁店的通信设备销售额同比增长27.3%。据中国商务部数据，今年前八个月，大型在线平台上的智能眼镜销售额增长120%。该计划已为购买1.08亿件数字和智能产品提供补贴。

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疲弱的国内需求

与此同时，补贴并未解决国内需求疲弱的问题。中国国内生产总值在7月至9月同比增长4.5%，此前一季度增长4.3%。2026年前九个月，经济增长4.6%，但零售额8月仅增长0.4%，9月增长1.1%。

前九个月，固定资产投资较2025年同期下降7.2%。前三季度，房地产投资下降20.2%。经济专家阿比纳夫·特里帕蒂对NDTV表示，中国以出口为导向的制造业保持强劲，而国内需求和投资未能加快增长。

中国9月出口同比增长36.3%，2026年前九个月的外贸顺差达到9381亿美元。国际货币基金组织将中国2026年经济增长预测从4.6%下调至4.5%，并将2027年预测从4.1%下调至4%。该基金将此次调整归因于消费疲弱、投资下降和房地产行业问题，这些因素仅被强劲出口部分抵消。

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