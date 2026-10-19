Chiny przeznaczyły 250 mld juanów, czyli około 37 mld dolarów, na program dopłat dla konsumentów, którzy wymieniają stare produkty na nowe smartfony, inteligentne okulary i energooszczędny sprzęt AGD. Do sierpnia program wsparł sprzedaż o wartości 1,55 bln juanów, informuje NDTV, powołując się na Barron's i Państwową Komisję Rozwoju i Reform ChRL.

Warunki dopłat

Program przewiduje dopłatę w wysokości 15% ceny smartfonów, tabletów, smartwatchy i inteligentnych okularów kosztujących do 6 tys. juanów. Maksymalna wypłata wynosi 500 juanów na jeden produkt. Na przykład zniżka na okulary AI kosztujące 3 tys. juanów może sięgnąć 450 juanów.

Program obejmuje także sześć kategorii sprzętu AGD, jednak dopłaty są dostępne wyłącznie dla modeli spełniających najwyższe standardy efektywności energetycznej lub wodnej. Wiceminister handlu Sheng Qiuping oświadczył, że władze dążą do wykorzystania nowego popytu do ukierunkowania nowej podaży, a nowej podaży — do kształtowania popytu.

W sierpniu sprzedaż sprzętu komunikacyjnego w dużych sieciach detalicznych wzrosła o 27,3% rok do roku. Sprzedaż inteligentnych okularów na dużych platformach internetowych zwiększyła się o 120% w pierwszych ośmiu miesiącach roku, według chińskiego Ministerstwa Handlu. W ramach programu dopłacono już do zakupu 108 mln produktów cyfrowych i inteligentnych.

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Słaby popyt wewnętrzny

Jednocześnie dopłaty nie rozwiązały problemu słabego popytu wewnętrznego. PKB Chin wzrósł w lipcu-wrześniu o 4,5% rok do roku, po wzroście o 4,3% w poprzednim kwartale. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku gospodarka wzrosła o 4,6%, jednak sprzedaż detaliczna zwiększyła się jedynie o 0,4% w sierpniu i o 1,1% we wrześniu.

Inwestycje w środki trwałe spadły w ciągu dziewięciu miesięcy o 7,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Inwestycje w nieruchomości zmniejszyły się o 20,2% w pierwszych trzech kwartałach. Ekspert ekonomiczny Abhinav Tripathi powiedział NDTV, że chiński sektor produkcyjny zorientowany na eksport utrzymuje silną pozycję, podczas gdy popyt wewnętrzny i inwestycje nie nabierają tempa.

Eksport Chin wzrósł we wrześniu o 36,3% rok do roku, a nadwyżka handlu zagranicznego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku osiągnęła 938,1 mld dolarów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarki ChRL na 2026 rok z 4,6% do 4,5%, a na 2027 rok z 4,1% do 4%. Fundusz powiązał korektę ze słabą konsumpcją, spadkiem inwestycji i problemami sektora nieruchomości, które silny eksport kompensuje tylko częściowo.

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