Организация AfriForum официально обратилась с просьбой разрешить руководителю ее подразделения частных обвинений Герри Нелу провести перекрестный допрос бывшего президента Табо Мбеки в комиссии Хампепе. Допрос будет касаться обвинений в возможном политическом вмешательстве в расследование и преследование преступлений времен апартеида, сообщает TimesLIVE.

Мбеки должен выступить перед комиссией в понедельник и вторник, тогда как его перекрестный допрос, как ожидается, состоится позднее. Бывший президент подал в комиссию 82-страничное письменное заявление, в котором отверг выдвинутые против него утверждения.

Работа комиссии

Президент Сирил Рамафоса создал комиссию Хампепе для расследования возможного политического вмешательства в дела Комиссии правды и примирения. Она изучает, предпринимались ли попытки препятствовать расследованию и уголовному преследованию преступлений, совершенных во времена апартеида.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди дел, упомянутых в обращении AfriForum, — подрыв мины возле Мусины 15 декабря 1985 года. По данным организации, в результате атаки АНК погибли Коби ван Эк и двое детей — восьмилетняя Нелмари и двухлетний Наси. AfriForum заявила, что в 2007 году Дирк ван Эк, муж и отец погибших, обратился в организацию, чтобы добиться равной ответственности за преступления прошлого, в том числе для руководителей АНК.

Заявления AfriForum

Генеральный директор AfriForum Калли Крил заявил, что в письменном заявлении Мбеки признал принятие руководством АНК «политических и программных решений», которые могли приводить к действиям, представлявшим собой грубые нарушения прав человека. Крил сослался на выводы Комиссии правды и примирения об ответственности АНК за ряд таких нарушений, связанных со взрывами и минной кампанией.

AfriForum также добивается рассмотрения обстоятельств гибели гражданского лица Яапа ван дер Мерве, которого, по утверждению организации, убили инфильтраторы АНК возле границы с Ботсваной 1 ноября 1978 года. AfriForum призвала комиссию выяснить, почему подозреваемый, известный тогда под псевдонимом Джон Мсиби, не был привлечен к ответственности, хотя, по ее словам, его личность была известна правоохранительным органам.

Читай нас в