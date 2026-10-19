Organizacja AfriForum oficjalnie zwróciła się o zgodę, aby szef jej działu prywatnych oskarżeń, Gerrie Nel, mógł przesłuchać krzyżowo byłego prezydenta Thabo Mbekiego przed Komisją Khampepe. Przesłuchanie będzie dotyczyć zarzutów możliwej ingerencji politycznej w śledztwa i ściganie przestępstw z czasów apartheidu, informuje TimesLIVE.

Mbeki ma wystąpić przed komisją w poniedziałek i wtorek, natomiast jego przesłuchanie krzyżowe ma się odbyć później. Były prezydent złożył komisji 82-stronicowe pisemne oświadczenie, w którym zaprzeczył stawianym mu zarzutom.

Praca komisji

Prezydent Cyril Ramaphosa powołał Komisję Khampepe do zbadania możliwej ingerencji politycznej w sprawy Komisji Prawdy i Pojednania. Bada ona, czy podejmowano próby utrudniania śledztw i postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w czasach apartheidu.

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Wśród spraw wymienionych we wniosku AfriForum jest eksplozja miny w pobliżu Musiny 15 grudnia 1985 roku. Według organizacji w ataku ANC zginęli Kobie van Eck oraz dwoje dzieci — ośmioletnia Nelmarie i dwuletni Nasi. AfriForum oświadczyła, że w 2007 roku Dirk van Eck, mąż i ojciec ofiar, zwrócił się do organizacji, aby domagać się równej odpowiedzialności za zbrodnie z przeszłości, w tym dla przywódców ANC.

Oświadczenia AfriForum

Dyrektor generalny AfriForum Kallie Kriel oświadczył, że w swoim pisemnym oświadczeniu Mbeki przyznał, iż kierownictwo ANC podejmowało „decyzje polityczne i programowe”, które mogły prowadzić do działań stanowiących rażące naruszenia praw człowieka. Kriel powołał się na ustalenia Komisji Prawdy i Pojednania dotyczące odpowiedzialności ANC za szereg takich naruszeń związanych z zamachami bombowymi i kampanią minową.

AfriForum domaga się również rozpatrzenia okoliczności śmierci cywila Jaapa van der Merwe, który, jak twierdzi organizacja, został zabity przez infiltratorów ANC w pobliżu granicy z Botswaną 1 listopada 1978 roku. AfriForum wezwała komisję do ustalenia, dlaczego podejrzany, znany wówczas pod pseudonimem John Msibi, nie został pociągnięty do odpowiedzialności, choć, jak podaje organizacja, jego tożsamość była znana organom ścigania.

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