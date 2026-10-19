AfriForum已正式请求允许其私人检控部门负责人格里·内尔在汉佩佩委员会对前总统塔博·姆贝基进行交叉盘问。盘问将涉及可能存在政治干预、影响对种族隔离时期罪行调查和起诉的指控，TimesLIVE报道。

姆贝基将于周一和周二在委员会作证，而对他的交叉盘问预计将在之后进行。这位前总统向委员会提交了一份82页的书面陈述，否认了针对他的指控。

委员会的工作

总统西里尔·拉马福萨成立汉佩佩委员会，以调查是否存在对真相与和解委员会案件的政治干预。该委员会正在审查是否有人试图阻挠对种族隔离时期所犯罪行的调查和刑事起诉。

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AfriForum申请中提到的案件包括1985年12月15日在穆西纳附近发生的一起地雷爆炸。该组织称，非国大的一次袭击造成科比·范埃克和两名儿童死亡——8岁的内尔马里和2岁的纳西。AfriForum表示，2007年，遇难者的丈夫和父亲德克·范埃克向该组织求助，以寻求对过去罪行的平等追责，其中包括对非国大领导人的追责。

AfriForum的声明

AfriForum首席执行官卡利·克里尔表示，姆贝基在书面陈述中承认，非国大领导层作出了“政治和纲领性决定”，这些决定可能导致构成严重侵犯人权的行为。克里尔援引真相与和解委员会的结论，称非国大应对多起与爆炸和地雷行动有关的此类侵权行为负责。

AfriForum还要求审议平民雅普·范德梅尔韦死亡的情况。该组织称，他于1978年11月1日在博茨瓦纳边境附近被非国大渗透人员杀害。AfriForum呼吁委员会查明，为何当时以化名约翰·姆西比为人所知的嫌疑人未被追究责任，尽管该组织称，执法机构知道其身份。

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