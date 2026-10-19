AfriForum просить дозволити допит колишнього президента Мбекі — TimesLIVE

Організація AfriForum офіційно звернулася з проханням дозволити керівнику її підрозділу приватних обвинувачень Геррі Нелу перехресно допитати колишнього президента Табо Мбекі в комісії Хампепе. Допит стосуватиметься звинувачень у можливому політичному втручанні в розслідування та переслідування злочинів часів апартеїду, повідомляє TimesLIVE.

Мбекі має виступити перед комісією в понеділок і вівторок, тоді як його перехресний допит, як очікується, відбудеться пізніше. Колишній президент подав до комісії 82-сторінкову письмову заяву, в якій заперечив твердження, висунуті проти нього.

Робота комісії

Президент Сиріл Рамафоса створив комісію Хампепе для розслідування можливого політичного втручання у справи Комісії правди та примирення. Вона вивчає, чи були спроби перешкодити розслідуванню та кримінальному переслідуванню злочинів, скоєних за часів апартеїду.

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Серед справ, про які згадується у зверненні AfriForum, — підрив міни поблизу Мусіни 15 грудня 1985 року. За даними організації, внаслідок атаки АНК загинули Кобі ван Ек та двоє дітей — восьмирічна Нелмарі й дворічний Насі. AfriForum заявила, що у 2007 році Дірк ван Ек, чоловік і батько загиблих, звернувся до організації, щоб домогтися однакової відповідальності за злочини минулого, зокрема для керівників АНК.

Заяви AfriForum

Генеральний директор AfriForum Каллі Кріл заявив, що у письмовій заяві Мбекі визнав ухвалення керівництвом АНК «політичних і програмних рішень», які могли призводити до дій, що становили грубі порушення прав людини. Кріл послався на висновки Комісії правди та примирення щодо відповідальності АНК за низку таких порушень, пов’язаних із вибухами та мінною кампанією.

Також AfriForum домагається розгляду обставин загибелі цивільного Яапа ван дер Мерве, якого, за твердженням організації, вбили інфільтратори АНК поблизу кордону з Ботсваною 1 листопада 1978 року. AfriForum закликала комісію з’ясувати, чому підозрюваного, відомого тоді під псевдонімом Джон Мсібі, не притягнули до відповідальності, хоча, за її словами, його особу знали правоохоронні органи.

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