Армия Южной Кореи планирует поэтапно создать специализированные подразделения для охраны границы с КНДР, одновременно внедряя системы наблюдения на основе искусственного интеллекта. Как сообщает Korea Herald, реорганизация должна пройти на фоне сокращения численности военнослужащих.

Поэтапная реорганизация

Сначала армия создаст группы охраны передовых постов, или GOP, на уровне дивизий. Первые такие группы должны начать работу 1 октября 2027 года в составе 5-й и 22-й пехотных дивизий. После оценки их работы военные планируют перейти к формированию бригад охраны GOP на уровне корпусов.

Сейчас бригады в составе передовых дивизий поочередно выполняют задачи по охране GOP. Новая структура предусматривает, что эти функции возьмут на себя специализированные подразделения, а боевые части в передовом районе обороны за постами смогут сосредоточиться на подготовке и поддержании боеготовности.

Ставка на автоматизированное наблюдение

Реформа является частью плана перевести трудоемкие операции по охране GOP и побережья на системы наблюдения с использованием ИИ. Модернизацию передовой системы пограничного наблюдения планируют завершить до 2028 года, а систему управления пограничными операциями на базе ИИ — создать до 2033 года.

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Министерство обороны также стремится сократить численность персонала, задействованного в охране границы, примерно с 22 тысяч до 6 тысяч человек к 2040 году.

Вопросы безопасности в демилитаризованной зоне

Тему пограничной безопасности обсуждали на фоне внимания к операциям в демилитаризованной зоне и их координации южнокорейскими военными и Командованием ООН. Согласно условиям Соглашения о перемирии 1953 года, Командование ООН отвечает за контроль соблюдения перемирия и доступ к южной части демилитаризованной зоны.

Во время парламентской проверки также упомянули взрывы мин 21 сентября в демилитаризованной зоне, в результате которых ранения получили трое южнокорейских военнослужащих, двое из них — тяжелые. Военные расчищали маршрут для совместной инспекции Южной Кореи и Командования ООН вблизи Военной демаркационной линии. Совместное расследование пришло к выводу, что северокорейские противопехотные мины из смолы были преднамеренно установлены к югу от этой линии, что является нарушением Соглашения о перемирии.

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