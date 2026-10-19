Armia Korei Południowej planuje stopniowo utworzyć wyspecjalizowane jednostki do ochrony granicy z Koreą Północną, jednocześnie wdrażając systemy obserwacji oparte na sztucznej inteligencji. Jak podaje Korea Herald, reorganizacja ma nastąpić w warunkach zmniejszania liczebności personelu wojskowego.

Stopniowa reorganizacja

Najpierw armia utworzy grupy ochrony posterunków wysuniętych, czyli GOP, na poziomie dywizji. Pierwsze takie grupy mają rozpocząć działalność 1 października 2027 roku w składzie 5. i 22. Dywizji Piechoty. Po ocenie ich działania wojsko planuje przejść do tworzenia brygad ochrony GOP na poziomie korpusów.

Obecnie brygady w składzie dywizji wysuniętych na zmianę realizują zadania ochrony GOP. Nowa struktura przewiduje, że funkcje te przejmą wyspecjalizowane jednostki, a oddziały bojowe w wysuniętym rejonie obrony za posterunkami będą mogły skoncentrować się na szkoleniu i utrzymywaniu gotowości bojowej.

Stawka na zautomatyzowaną obserwację

Reforma jest częścią planu przeniesienia pracochłonnych operacji ochrony GOP i wybrzeża do systemów obserwacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Modernizację wysuniętego systemu nadzoru granicznego planuje się zakończyć do 2028 roku, a system zarządzania operacjami granicznymi oparty na AI — stworzyć do 2033 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ministerstwo Obrony dąży również do zmniejszenia liczby personelu zaangażowanego w ochronę granicy z około 22 tys. do 6 tys. osób do 2040 roku.

Kwestie bezpieczeństwa w strefie zdemilitaryzowanej

Temat bezpieczeństwa granicznego omawiano w związku z uwagą poświęcaną operacjom w strefie zdemilitaryzowanej oraz ich koordynacji przez południowokoreańskie wojsko i Dowództwo ONZ. Zgodnie z warunkami Porozumienia Rozejmowego z 1953 roku Dowództwo ONZ odpowiada za kontrolę przestrzegania rozejmu i dostęp do południowej części strefy zdemilitaryzowanej.

Podczas kontroli parlamentarnej wspomniano również o eksplozjach min 21 września w strefie zdemilitaryzowanej, w wyniku których rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy, w tym dwóch ciężko. Wojskowi oczyszczali trasę dla wspólnej inspekcji Korei Południowej i Dowództwa ONZ w pobliżu Wojskowej Linii Demarkacyjnej. Wspólne dochodzenie wykazało, że północnokoreańskie przeciwpiechotne miny z żywicy zostały celowo rozmieszczone na południe od tej linii, co stanowi naruszenie Porozumienia Rozejmowego.

Czytaj nas na