韩国计划组建边境警卫旅——《韩国先驱报》

韩国陆军计划分阶段组建专门负责守卫与朝鲜边境的部队，同时引入基于人工智能的监控系统。据《韩国先驱报》报道，此次重组将在军人数量减少的背景下进行。

分阶段重组

首先，陆军将在师级组建前沿哨所，即GOP，警卫小组。首批此类小组将于2027年10月1日在第5和第22步兵师内开始运作。在评估其工作后，军方计划转而在军级组建GOP警卫旅。

目前，前沿师所属旅轮流执行GOP警卫任务。新架构规定，这些职能将由专门部队接管，而哨所后方前沿防御区域内的作战部队将能够专注于训练和维持战备状态。

着重发展自动化监控

这项改革是将劳动密集型GOP和海岸警卫行动转向采用人工智能的监控系统计划的一部分。前沿边境监控系统的现代化计划于2028年前完成，而基于人工智能的边境行动管理系统计划于2033年前建成。

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国防部还寻求在2040年前将参与边境警卫的人员数量从约2.2万人减少至6000人。

非军事区的安全问题

在各方关注非军事区行动及其由韩国军方和联合国军司令部协调的背景下，边境安全问题受到了讨论。根据1953年《停战协定》的条款，联合国军司令部负责监督停战协定的执行，并负责进入非军事区南部的事务。

在议会检查期间，还提及9月21日发生在非军事区的地雷爆炸，造成3名韩国军人受伤，其中2人伤势严重。军方当时正在军事分界线附近为韩国和联合国军司令部的联合检查清理路线。联合调查得出结论称，朝鲜的树脂制杀伤人员地雷被蓄意布设在该线以南，违反了《停战协定》。

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