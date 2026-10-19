Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не доверяет правительству Ливана в вопросе разоружения группировки «Хезболла». Он также сказал, что израильские силы будут оставаться в созданной Израилем зоне безопасности на юге Ливана, пока группировка не будет разоружена.

Нетаньяху заявил об этом в интервью Radio North, сообщает Asharq Al-Awsat. По его словам, присутствие израильских военных должно помешать «Хезболле» восстановить военный потенциал и представлять угрозу для общин на севере Израиля.

Заявления о дальнейших операциях

Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать операции против «Хезболлы» столько, сколько сочтет необходимым. Он назвал группировку ослабленной и добавил, что Израиль также должен противодействовать угрозе беспилотников «Хезболлы».

Израильский премьер также заявил, что значительная часть деревень на юге Ливана, по его словам, была опорными пунктами группировки.

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Повышенная готовность армии

Израильская газета Maariv 18 октября сообщила, что Армия обороны Израиля привела 36-ю и 91-ю дивизии в состояние чрезвычайно высокой оперативной готовности. По данным издания, военные развернули две дивизии на Голанских высотах и на юге Ливана.

Maariv также сообщила, что «Хезболла» вербует новых участников и укрепляет оборонительные позиции в долине Бекаа, на побережье и в южном пригороде Бейрута. По приведенным газетой израильским оценкам, группировка может готовить атаку на израильский военный объект или патруль, а также попытку похищения военнослужащих.

Тем временем израильские силы продолжили атаки на населенные пункты южного Ливана. Артиллерийскому обстрелу подверглись Аль-Мансури и окрестности Зибкина в мухафазе Тир. В Кантаре в районе Марджаюн прогремел мощный взрыв, а в Хияме израильские силы разрушили здание школы «Аль-Мабарат».

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