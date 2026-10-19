以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，他不信任黎巴嫩政府在解除真主党武装问题上的能力。他还称，以色列军队将留在以色列在黎巴嫩南部设立的安全区，直至该组织被解除武装。

内塔尼亚胡在接受Radio North采访时作出上述表态，Asharq Al-Awsat报道称。他说，以色列军队的存在旨在阻止真主党重建军事能力，并对以色列北部社区构成威胁。

关于后续行动的声明

内塔尼亚胡表示，以色列将继续针对真主党的行动，持续多久由其认为必要而定。他称该组织已被削弱，并补充说，以色列还必须应对真主党无人机带来的威胁。

这位以色列总理还表示，黎巴嫩南部相当一部分村庄据他所说曾是该组织的据点。

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军队进入高度戒备状态

以色列报纸《Maariv》10月18日报道称，以色列国防军已将第36师和第91师置于极高的作战戒备状态。该报称，军方在戈兰高地和黎巴嫩南部部署了两个师。

《Maariv》还报道称，真主党正在招募新成员，并在贝卡谷地、沿海地区和贝鲁特南郊加强防御阵地。根据该报援引的以色列评估，该组织可能正在准备袭击以色列军事设施或巡逻队，并企图绑架军人。

与此同时，以色列军队继续袭击黎巴嫩南部居民点。提尔省的曼苏里和齐卜金周边地区遭到炮击。马尔贾云地区的坎塔拉发生强烈爆炸，而在希亚姆，以色列军队摧毁了阿尔马巴拉特学校的建筑。

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