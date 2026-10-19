Financial Times предупреждает о рекордной угрозе Третьей мировой войны

Число вооружённых конфликтов в мире достигло самого высокого уровня со времён Второй мировой войны. На этом фоне Financial Times предупреждает о росте рисков масштабной глобальной войны.

По оценке Международной кризисной группы (International Crisis Group), в настоящее время на планете продолжаются 65 активных конфликтов. Ключевые горячие точки — война в Украине, напряженность между США и Ираном, а также ситуация вокруг Тайваня — создают реальную угрозу перерастания в глобальное военное столкновение.

Ситуацию существенно осложняет формирование силового альянса между Москвой, Пекином, Тегераном и Пхеньяном.

В условиях разрушения привычного мирового порядка такие фигуры, как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, всё чаще рассматривают международные отношения через призму распределения сфер влияния. При этом сомнения Трампа относительно готовности США защищать своих союзников лишь усугубляют неопределенность.

Главный вопрос мировой безопасности заключается в том, решится ли Россия на нападение на страны НАТО, а Китай — на Тайвань, если они убедятся в отсутствии решительной реакции со стороны Вашингтона.

Источник: Financial Times

Ранее Кремль предложил провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в ноябре.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказывал ограничить скорость Starlink в Украине

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