阿尔伯塔省军事基地4名军人死亡——NPR

加拿大阿尔伯塔省温赖特加拿大武装部队基地发生火灾，造成4名军人死亡，另有数十人受重伤。加拿大总理马克·卡尼称，这起事件是加拿大军队在该国境内和平时期最严重的悲剧之一，NPR报道。

卡尼表示，遇难者家属已得到通知。他说，加拿大各地联邦建筑上的旗帜将降半旗，以悼念受影响人员。

训练区发生火灾

加拿大皇家骑警表示，10月17日16时刚过，他们接到有关该基地训练区发生火灾的报警。强风将火势蔓延至军事设施外的邻近农村地区。当天，阿尔伯塔省部分地区记录到最高每小时100公里的阵风。

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加拿大武装部队表示，没有迹象表明该事件具有恐怖主义性质。火灾原因正在确定中，警方已参与调查。加拿大国防部长戴维·麦金蒂称，局势非常活跃且敏感。

医院启动紧急模式

阿尔伯塔省多家医院启动了“橙色代码”模式，该模式适用于大量重伤患者同时送达的情况。伤者被送往埃德蒙顿的医院，该市距温赖特约180公里。一名来自埃德蒙顿的医生表示，基地附近的医疗机构已不堪重负。

温赖特市长布鲁斯·皮尤表示，当地的小型医院无法应对大规模伤亡事件，因此患者通过直升机和飞机转运至其他医疗机构。约23时，温赖特市政府表示，火势已得到控制，财产和关键基础设施均受到保护。当地未宣布疏散居民。

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