We Włoszech po starciach podczas sobotnich protestów przeciw wzrostowi kosztów życia zatrzymano 28 osób, w tym 12 nieletnich. Według zbiorczych danych policji obrażeń doznało 141 funkcjonariuszy, a napięcie w centrum Mediolanu utrzymywało się również w niedzielę. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Sky TG24.

Starcia w Mediolanie i innych miastach

Policja ustaliła tożsamość 197 osób i doprowadziła je na komisariaty, a informacje dotyczące 43 osób przekazano organom sądowym. Demonstracje, zorganizowane przez ruch Italia in Piazza, były wymierzone we wzrost kosztów życia, cen paliw oraz obciążeń podatkowych.

Według szacunków policji w Mediolanie w protestach uczestniczyło około 5 tys. osób, w Turynie — 3 tys., w Bolonii — 2 tys., w Brescii — 600, a w Bergamo — 800. W Mediolanie poszczególne grupy rzucały w funkcjonariuszy kamieniami, butelkami, petardami i barierkami. W odpowiedzi policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

W centrum Mediolanu uszkodzono i splądrowano sklepy, a także zniszczono samochód karabinierów. W mieście zatrzymano 17 osób. Według nadawcy stowarzyszenie handlowe Confcommercio oszacowało straty sklepów i przedsiębiorstw na ponad 500 tys. euro.

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W Turynie policja zatrzymała dorosłego za stawianie oporu funkcjonariuszowi oraz trzech nieletnich podejrzewanych o przewożenie koktajli Mołotowa. Grupa osób weszła także do księgarni Feltrinelli na stacji Porta Nuova i zrzuciła książki na podłogę.

W Bolonii po starciach w pobliżu dworca kolejowego zatrzymano pięciu nieletnich. Według źródła demonstranci rzucali butelkami, kamieniami i barierkami, a policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby ich rozproszyć.

Reakcja władz

Premier Giorgia Meloni wyraziła solidarność z funkcjonariuszami i wezwała partie opozycyjne do jednoznacznego potępienia przemocy. Jednocześnie zaznaczyła, że tysiące ludzi protestowały pokojowo.

Wicepremier Matteo Salvini poinformował, że jego partia Liga ponownie przedłoży parlamentowi propozycję zobowiązującą organizatorów demonstracji uznanych za ryzykowne do zapewnienia gwarancji finansowych na pokrycie ewentualnych szkód. Burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala oświadczył, że postulaty protestujących można zrozumieć, jednak przemoc wobec funkcjonariuszy oraz rozległe zniszczenia w mieście są niedopuszczalne. Burmistrz Bolonii Matteo Lepore również potępił zamieszki i wezwał młodych ludzi do zdystansowania się od tych, którzy wykorzystują demonstracje jako pretekst do przemocy.

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