意大利反生活成本上涨抗议后28人被拘留——阿纳多卢通讯社

意大利周六反对生活成本上涨的抗议活动发生冲突后，28人被拘留，其中包括12名未成年人。根据警方汇总数据，141名执法人员受伤，米兰市中心的紧张局势周日仍在持续。阿纳多卢通讯社报道称，消息援引自Sky TG24。

米兰及其他城市的冲突

警方确认了197人的身份并将其带往警局，有关43人的信息已移交司法机关。由Italia in Piazza运动组织的示威活动，旨在反对生活成本、燃油价格和税负上涨。

根据警方统计，约5000人在米兰参加活动，3000人在都灵参加，2000人在博洛尼亚参加，600人在布雷西亚参加，800人在贝加莫参加。在米兰，个别团体向执法人员投掷石块、瓶子、爆竹和路障。作为回应，警方使用了催泪瓦斯和高压水炮。

米兰市中心的商店遭到破坏和抢劫，一辆宪兵车辆也被毁。该市有17人被拘留。据该电视台报道，贸易协会Confcommercio估计，商店和企业的损失超过50万欧元。

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在都灵，警方以抗拒执法人员为由拘留了一名成年人，并拘留了三名涉嫌运输燃烧瓶的未成年人。一群人还进入了新门站的Feltrinelli书店，将书扔到地上。

在博洛尼亚，火车站附近发生冲突后，五名未成年人被拘留。据消息人士称，示威者投掷瓶子、石块和路障，警方使用催泪瓦斯和高压水炮驱散他们。

当局的反应

总理焦尔吉娅·梅洛尼向执法人员表示声援，并呼吁反对党明确谴责暴力行为。同时，她指出，数千人进行了和平抗议。

副总理马泰奥·萨尔维尼表示，他所属的联盟党将再次向议会提交一项提案，要求被认定为存在风险的示威活动组织者提供财政担保，以支付可能造成的损失。米兰市长朱塞佩·萨拉表示，抗议者的诉求可以理解，但针对执法人员的暴力以及对城市造成的大规模破坏不可接受。博洛尼亚市长马泰奥·莱波雷也谴责了骚乱，并呼吁年轻人与那些将示威活动作为暴力借口的人保持距离。

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