В Италии после столкновений во время субботних протестов против роста стоимости жизни задержали 28 человек, среди которых 12 несовершеннолетних. По сводным данным полиции, травмы получили 141 сотрудник правоохранительных органов, а напряженность в центре Милана сохранялась и в воскресенье. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Sky TG24.

Столкновения в Милане и других городах

Полиция установила личности 197 человек и доставила их в участки, а информацию о 43 людях передали судебным органам. Демонстрации, организованные движением Italia in Piazza, были направлены против роста стоимости жизни, цен на топливо и налоговой нагрузки.

По подсчетам полиции, в Милане в акциях приняли участие около 5 тысяч человек, в Турине — 3 тысячи, в Болонье — 2 тысячи, в Брешии — 600, а в Бергамо — 800. В Милане отдельные группы бросали в правоохранителей камни, бутылки, петарды и барьеры. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В центре Милана повредили и разграбили магазины, а также уничтожили автомобиль карабинеров. В городе задержали 17 человек. По данным вещателя, торговая ассоциация Confcommercio оценила ущерб для магазинов и бизнеса более чем в 500 тысяч евро.

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В Турине полиция задержала взрослого за сопротивление сотруднику правоохранительных органов и трех несовершеннолетних, которых подозревают в перевозке коктейлей Молотова. Группа людей также вошла в книжный магазин Feltrinelli на станции Porta Nuova и сбросила книги на пол.

В Болонье после столкновений возле железнодорожного вокзала задержали пятерых несовершеннолетних. По данным источника, демонстранты бросали бутылки, камни и барьеры, а полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы их разогнать.

Реакция властей

Премьер-министр Джорджа Мелони выразила солидарность с правоохранителями и призвала оппозиционные партии однозначно осудить насилие. В то же время она отметила, что тысячи людей протестовали мирно.

Вице-премьер Маттео Сальвини сообщил, что его партия «Лига» повторно внесет в парламент предложение обязать организаторов демонстраций, признанных рискованными, предоставлять финансовые гарантии для покрытия возможного ущерба. Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что претензии протестующих можно понять, однако насилие против правоохранителей и масштабные повреждения города неприемлемы. Мэр Болоньи Маттео Лепоре также осудил беспорядки и призвал молодежь дистанцироваться от тех, кто использует демонстрации как повод для насилия.

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