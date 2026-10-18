Komisja ds. Organizacji Charytatywnych Wielkiej Brytanii wszczęła postępowanie regulacyjne wobec charytatywnej organizacji praw człowieka Restless Beings po skardze UK Lawyers for Israel (UKLFI). Skarga dotyczy możliwej współpracy Restless Beings z Merciful Hands Gaza — organizacją w Strefie Gazy, którą Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA wpisało na listę Specially Designated Global Terrorist.

Jak informuje The Jerusalem Post, amerykańska instytucja oświadczyła, że Merciful Hands Gaza należała do Hamasu, była przez niego kontrolowana lub kierowana oraz została zintegrowana z jego skrzydłem wojskowym. Według Departamentu Skarbu USA skrzydło to zapewniało organizacji finansowanie i wskazówki operacyjne.

Twierdzenia zawarte w skardze

UK Lawyers for Israel oświadczyła, że jej dochodzenie wykazało pokrywanie się personelu oraz wspólne projekty humanitarne Restless Beings i Merciful Hands Gaza w latach 2022–2024. W materiałach przekazanych regulatorowi wspomniano Nurę Barzak, opisaną jako specjalistkę ds. public relations Merciful Hands. Według UKLFI występowała ona w filmach Restless Beings służących zbieraniu funduszy od 2022 roku do ubiegłego roku.

W skardze mowa jest również o pracownikach pomocy humanitarnej Alaa al-Tabtibim i Mohammadzie Abu al-Oufie. UKLFI twierdzi, że pojawiali się oni w materiałach Merciful Hands Gaza i podczas operacji pomocowych nosili odzież z symboliką Restless Beings. Organizacja wskazała także na wspólne operacje podczas Ramadanu w 2022 roku oraz dystrybucję 450 porcji posiłków w lutym 2024 roku, sfinansowaną przez Restless Beings.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgodnie ze skargą Merciful Hands Gaza miała powiązania z wysokimi rangą działaczami Hamasu. W szczególności UKLFI podała, że Muhammad Abu Nar kierował organizacją mniej więcej w latach 2015–2023 i według doniesień był dowódcą skrzydła wojskowego Hamasu. W dossier wspomniano również nagranie z 2017 roku z przemówieniem działacza Hamasu Ahmeda Bahara na wydarzeniu Merciful Hands oraz informację lokalnego medium, że organizację charytatywną założył Ahmed Jabari.

Stanowisko regulatora

W skardze UK Lawyers for Israel prosi o sprawdzenie, czy aktywa lub środki charytatywne Restless Beings mogły trafić do Merciful Hands Gaza, czy przeprowadzono odpowiednią weryfikację partnera oraz czy osoby zarządzające organizacją wypełniły swoje obowiązki prawne.

Komisja ds. Organizacji Charytatywnych potwierdziła UKLFI wszczęcie postępowania regulacyjnego, lecz podkreśliła, że nie oznacza to stwierdzenia naruszeń ze strony Restless Beings. Procedura ma umożliwić regulatorowi zebranie i ocenę dodatkowych informacji oraz ustalenie, czy potrzebne są dalsze działania. Restless Beings nie odpowiedziała na prośbę dziennikarzy o komentarz do czasu publikacji materiału.

Czytaj nas na