Комиссия по благотворительности Великобритании открыла регуляторное дело в отношении правозащитной благотворительной организации Restless Beings после жалобы организации UK Lawyers for Israel (UKLFI). Жалоба касается возможного сотрудничества Restless Beings с Merciful Hands Gaza — организацией в секторе Газа, которую Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в перечень Specially Designated Global Terrorist.

Как сообщает The Jerusalem Post, американское ведомство заявляло, что Merciful Hands Gaza принадлежала, контролировалась или управлялась ХАМАС и была интегрирована в его военное крыло. По версии Минфина США, это крыло предоставляло организации финансирование и оперативные указания.

Утверждения в жалобе

UK Lawyers for Israel заявила, что ее расследование выявило пересечение персонала и совместные гуманитарные проекты Restless Beings и Merciful Hands Gaza в 2022–2024 годах. В материалах, поданных регулятору, упомянута Нура Барзак, которую назвали специалисткой по связям с общественностью Merciful Hands. По данным UKLFI, она появлялась в видео Restless Beings для сбора средств в период с 2022 года до прошлого года.

В жалобе также говорится о работниках гуманитарной помощи Алаа аль-Табтиби и Мохаммаде Абу аль-Оуфе. UKLFI утверждает, что они фигурировали в материалах Merciful Hands Gaza и во время операций по оказанию помощи носили одежду с символикой Restless Beings. Организация также указала на совместные операции во время Рамадана 2022 года и на распределение 450 порций еды в феврале 2024 года, профинансированное Restless Beings.

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Согласно жалобе, Merciful Hands Gaza имела связи с высокопоставленными деятелями ХАМАС. В частности, UKLFI заявила, что Мухаммад Абу Нар возглавлял организацию приблизительно в 2015–2023 годах и, по сообщениям, был командиром военного крыла ХАМАС. В досье также упомянуты видео 2017 года с выступлением деятеля ХАМАС Ахмеда Бехара на мероприятии Merciful Hands и сообщение местного медиа об основании благотворительной организации Ахмедом Джабари.

Позиция регулятора

В жалобе UK Lawyers for Israel просит проверить, могли ли благотворительные активы или средства Restless Beings поступать Merciful Hands Gaza, проводилась ли надлежащая проверка партнера и выполнили ли руководители организации свои юридические обязанности.

Комиссия по благотворительности подтвердила UKLFI открытие регуляторного дела, но подчеркнула, что это не означает установления нарушений со стороны Restless Beings. Процедура должна позволить регулятору собрать и оценить дополнительные сведения и определить, нужны ли дальнейшие действия. Restless Beings не ответила на запрос журналистов о комментарии до времени публикации материала.

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