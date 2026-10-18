英国慈善委员会在UK Lawyers for Israel（UKLFI）提出投诉后，已对人权慈善机构Restless Beings启动监管案件。该投诉涉及Restless Beings可能与加沙地带组织Merciful Hands Gaza合作；美国财政部外国资产控制办公室已将该组织列入“特别指定全球恐怖分子”（Specially Designated Global Terrorist）名单。

据《耶路撒冷邮报》报道，美国机构曾表示，Merciful Hands Gaza由哈马斯拥有、控制或指挥，并被整合进其军事派别。美国财政部称，该派别为该组织提供资金和行动指示。

投诉中的指控

UK Lawyers for Israel表示，其调查发现，Restless Beings和Merciful Hands Gaza在2022年至2024年间存在人员重叠和联合人道主义项目。提交给监管机构的材料提到了努拉·巴尔扎克，她被称为Merciful Hands的公共关系专家。根据UKLFI的数据，她从2022年至去年出现在Restless Beings的募款视频中。

投诉还提及援助工作人员阿拉·阿尔-塔卜提比和穆罕默德·阿布·阿尔-奥夫。UKLFI称，他们出现在Merciful Hands Gaza的材料中，并在援助行动期间穿着带有Restless Beings标识的服装。该组织还指出，双方在2022年斋月期间开展了联合行动，并于2024年2月分发了450份餐食，该项目由Restless Beings资助。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据投诉，Merciful Hands Gaza与哈马斯高级人物存在联系。UKLFI尤其指出，穆罕默德·阿布·纳尔约在2015年至2023年间领导该组织，据报道曾是哈马斯军事派别的一名指挥官。档案还提到一段2017年视频，哈马斯人物艾哈迈德·巴哈尔在Merciful Hands的一场活动上发表讲话；以及一家当地媒体报道称，该慈善组织由艾哈迈德·贾巴里创立。

监管机构的立场

UK Lawyers for Israel在投诉中要求核查，Restless Beings的慈善资产或资金是否可能流向Merciful Hands Gaza，是否对合作伙伴进行了适当的尽职调查，以及该组织的管理人员是否履行了其法律义务。

慈善委员会向UKLFI确认已启动监管案件，但强调这并不意味着已认定Restless Beings存在违规行为。该程序将使监管机构能够收集和评估更多信息，并确定是否需要采取进一步行动。截至文章发布时，Restless Beings尚未回应记者的置评请求。

关注我们在