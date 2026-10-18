Fotografka „The Washington Post” Heidi Levine, która została zaatakowana przez osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu podczas zbiorów oliwek, oświadczyła, że jej zdaniem izraelskie wojsko bardziej chroni osadników niż Palestyńczyków, którym oni grożą. W szpitalu powiedziała, że była zszokowana i urażona tym, iż premier Izraela Binjamin Netanjahu użył w odniesieniu do ataku na nią i inne osoby sformułowania o możliwym ataku, choć, jak podkreśliła, wszystkie dowody były już dostępne — informuje PBS NewsHour.

Obrażenia po ataku

Levine przekazała, że w wyniku ataku złamano jej kilka kręgów. Odniosła także obrażenia w okolicy pośladków, które wyglądały na rany kłute i wymagały założenia szwów. Jak powiedziała, policja nie przekazała nowych informacji w sprawie.

Według fotografki napastnicy byli uzbrojeni w butelki i proce oraz przez około 10 minut kopali ją, podczas gdy próbowała utrzymać aparaty i torbę. Levine uważa, że hełm i kamizelka ochronna z oznaczeniem PRESS mogły uchronić ją przed cięższymi obrażeniami.

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Reakcje na przemoc osadników

Prezydent Izraela Icchak Herzog zadzwonił do Levine. Jak relacjonowała, nazwał napastników chuliganami i stwierdził, że są oni plamą na izraelskim społeczeństwie. Fotografka otrzymała także list podpisany przez ponad tuzin byłych izraelskich urzędników ze służb bezpieczeństwa i wywiadu, w tym byłego ministra obrony Moszego Ja’alona, byłego szefa Mosadu Tamira Pardo oraz byłego szefa Szin Bet Amiego Ajjalona.

Autorzy listu oświadczyli, że wstydzą się przemocy, jaką, według nich, żydowscy terroryści na Zachodnim Brzegu wyrządzają Palestyńczykom, osobom próbującym ich chronić oraz ludziom dokumentującym te działania. Ambasador USA Mike Huckabee nazwał atak na Levine ohydnym aktem terroryzmu popełnionym przez zamaskowanych tchórzy i oświadczył, że winni powinni spędzić lata w więzieniu.

Grupy praw człowieka informowały, że od początku sezonu zbiorów oliwek pod koniec września zaatakowano setki Palestyńczyków, a kilku z nich zabito. Levine powiedziała, że nie otrzymała kontaktu od Netanjahu, i dodała, że planuje wrócić do pracy.

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