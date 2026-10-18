《华盛顿邮报》摄影师海迪·莱文在橄榄采收期间于被占领的约旦河西岸遭到定居者袭击。她表示，她认为以色列军方对定居者的保护多于对受到定居者威胁的巴勒斯坦人的保护。她在医院表示，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡将针对她和其他人的袭击表述为可能发生的袭击，这令她感到震惊和被冒犯；而据她所说，所有证据当时已经具备，PBS NewsHour报道。

袭击后的伤势

莱文表示，她在袭击中有数节椎骨骨折。她的臀部区域也受了伤，看起来像刀伤，需要缝合。据她称，警方没有提供有关此案的新信息。

这名摄影师称，袭击者携带瓶子和弹弓，在她试图护住相机和包时，持续约10分钟用脚踢她。莱文认为，头盔和标有PRESS字样的防护背心可能使她避免了更严重的伤势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对定居者暴力的反应

以色列总统艾萨克·赫尔佐格给莱文打了电话。据她称，他称袭击者为流氓，并表示他们是以色列社会的污点。这名摄影师还收到了一封由十多名前以色列安全和情报官员签署的信，其中包括前国防部长摩西·亚阿隆、前摩萨德负责人塔米尔·帕尔多以及前辛贝特负责人阿米·阿亚隆。

信件作者表示，他们对犹太恐怖分子在约旦河西岸对巴勒斯坦人、试图保护巴勒斯坦人的人以及记录这些行为的人施加的暴力感到羞耻。美国大使迈克·赫卡比称针对莱文的袭击是蒙面懦夫实施的令人厌恶的恐怖主义行为，并表示罪犯应在监狱中度过数年。

人权组织报告称，自9月底橄榄采收季开始以来，数百名巴勒斯坦人遭到袭击，其中数人被杀。莱文表示，她没有收到内塔尼亚胡的联系，并补充说她计划重返工作岗位。

关注我们在