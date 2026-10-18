W Jemenie Huti oświadczyli, że w wyniku prawdopodobnego saudyjskiego nalotu na dom w gubernatorstwie Saada na północy kraju zginęło co najmniej dziewięć osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Informuje o tym The Hindu, powołując się na media ugrupowania Huti.

Dane agencji Saba

Agencja Saba Huti poinformowała, że atak na dom przeprowadzono w niedzielę, 18 października. Według jej danych wśród zabitych i rannych przeważają kobiety i dzieci. Agencja dodała, że liczba ofiar nie jest ostateczna.

Koalicja saudyjska, która walczy przeciwko Huti po stronie międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, przeprowadziła w kraju setki nalotów od czasu wznowienia działań wojennych.

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Eskalacja działań wojennych

Wojna domowa w Jemenie, która przez długi czas znajdowała się w nieaktywnej fazie, wznowiła się w lipcu. W ubiegłym miesiącu intensywność działań wojennych wzrosła po tym, jak Huti zajęli wybrzeże kraju nad Morzem Czerwonym.

W ostatnich tygodniach Huti wielokrotnie atakowali saudyjskie cele, w tym statki na Morzu Czerwonym, obiekty naftowe oraz międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. Według danych Huti od początku września w wyniku saudyjskich uderzeń zginęły dziesiątki osób.

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