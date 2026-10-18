Ministrowie spraw zagranicznych państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej na posiedzeniu w Manamie w Bahrajnie wezwali do przywrócenia warunków w Cieśninie Ormuz do stanu obowiązującego przed 28 lutego. W końcowym oświadczeniu 168. sesji rady ministerialnej podkreślono, że wolność żeglugi przez Cieśninę Ormuz, cieśninę Bab al-Mandab i Morze Czerwone jest wspólnym międzynarodowym interesem i odpowiedzialnością.

Wsparcie dla Arabii Saudyjskiej

Rada wyraziła pełną solidarność z Arabią Saudyjską w obliczu ataków Huti. Państwa członkowskie zadeklarowały jednolite stanowisko u boku królestwa oraz poparcie dla środków podejmowanych przez nie w celu ochrony suwerenności, bezpieczeństwa i interesów.

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Rada poparła również suwerenność i integralność terytorialną Jemenu oraz wezwała do politycznego uregulowania poprzez dialog. W oświadczeniu stwierdzono, że należy opierać się na Inicjatywie Rady Współpracy, ustaleniach Konferencji Dialogu Narodowego i odpowiednich rezolucjach ONZ.

Napięcia między USA a Iranem

W sprawie napięć między Waszyngtonem a Teheranem Rada potwierdziła poparcie dla działań mediacyjnych na rzecz osiągnięcia rozwiązania politycznego, które nie dopuści do dalszych napięć i niestabilności w regionie. Jak informuje Anadolu Agency, państwa Zatoki podkreśliły, że każde porozumienie musi obejmować irański program nuklearny i rakietowy, drony oraz wsparcie Iranu dla grup proxy. Podkreśliły również konieczność włączenia państw Rady do negocjacji dotyczących ich bezpieczeństwa i interesów.

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