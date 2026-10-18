Міністри закордонних справ країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки на засіданні в Манамі, Бахрейн, закликали повернути умови в Ормузькій протоці до стану, який діяв до 28 лютого. У підсумковій заяві 168-ї сесії міністерської ради наголосили, що свобода судноплавства через Ормузьку протоку, Баб-ель-Мандебську протоку та Червоне море є спільним міжнародним інтересом і відповідальністю.

Підтримка Саудівської Аравії

Рада висловила повну солідарність із Саудівською Аравією на тлі атак хуситів. Держави-члени заявили про єдину позицію поряд із королівством і підтримку заходів, яких воно вживає для захисту суверенітету, безпеки та інтересів.

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Рада також підтримала суверенітет і територіальну цілісність Ємену та закликала до політичного врегулювання через діалог. У заяві йдеться про необхідність спиратися на Ініціативу Ради співробітництва, підсумки Конференції національного діалогу та відповідні резолюції ООН.

Напруженість між США та Іраном

Щодо напруженості між Вашингтоном і Тегераном Рада підтвердила підтримку посередницьких зусиль для досягнення політичного рішення, яке не допустить подальшої напруженості та нестабільності в регіоні. Як повідомляє Anadolu Agency, держави Затоки наголосили, що будь-яка угода має охоплювати ядерну й ракетну програми Ірану, безпілотники та підтримку Іраном проксі-груп. Вони також наголосили на необхідності залучати країни Ради до переговорів, що зачіпають їхню безпеку та інтереси.

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