Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на заседании в Манаме, Бахрейн, призвали вернуть условия в Ормузском проливе к состоянию, действовавшему до 28 февраля. В итоговом заявлении 168-й сессии министерского совета подчеркнули, что свобода судоходства через Ормузский пролив, пролив Баб-эль-Мандеб и Красное море является общим международным интересом и ответственностью.

Поддержка Саудовской Аравии

Совет выразил полную солидарность с Саудовской Аравией на фоне атак хуситов. Государства-члены заявили о единой позиции вместе с королевством и поддержке мер, которые оно принимает для защиты суверенитета, безопасности и интересов.

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Совет также поддержал суверенитет и территориальную целостность Йемена и призвал к политическому урегулированию через диалог. В заявлении говорится о необходимости опираться на Инициативу Совета сотрудничества, итоги Конференции национального диалога и соответствующие резолюции ООН.

Напряженность между США и Ираном

Относительно напряженности между Вашингтоном и Тегераном Совет подтвердил поддержку посреднических усилий для достижения политического решения, которое не допустит дальнейшей напряженности и нестабильности в регионе. Как сообщает Anadolu Agency, государства Залива подчеркнули, что любое соглашение должно охватывать ядерную и ракетную программы Ирана, беспилотники и поддержку Ираном прокси-групп. Они также подчеркнули необходимость привлекать страны Совета к переговорам, затрагивающим их безопасность и интересы.

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