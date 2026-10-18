Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном обращении в социальной сети X призвал избирателей поддержать его и заявил, что у страны есть еще два года президентского срока его «друга» — президента США Дональда Трампа — для завершения главных задач. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Нетаньяху опубликовал обращение 18 октября, за девять дней до парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября. «У нас есть еще два года срока моего друга, президента Трампа, и это именно то время, чтобы завершить наши великие миссии на всех фронтах», — сказал глава израильского правительства.

Призыв к мобилизации сторонников

Нетаньяху представил выборы как выбор между правым правительством под его руководством и оппозиционным правительством, которое может возглавить лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот. Он утверждает, что такая коалиция будет зависеть от поддержки арабских партий.

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Премьер-министр призвал сторонников убеждать родственников и друзей прийти на голосование. По его словам, каждый голос может повлиять на результат выборов.

Опросы показывают преимущество «Яшар»

Нетаньяху проводит встречи с избирателями в разных частях Израиля на фоне последних опросов, в которых «Ликуд» уступает партии «Яшар». Четыре опроса, опубликованные Maariv, Channel 13, KAN News и Channel 12, показали лидерство «Яшар», при этом два главных политических блока остаются почти равными.

В среднем сионистская оппозиция получает 51,25 мандата, а блок Нетаньяху — 51 мандат, тогда как для большинства в Кнессете необходимо 61 место. Последний опрос Maariv, обнародованный в пятницу, прогнозирует «Ликуду» 18 мандатов, а «Яшар» — 21; оба основных блока в нем имеют по 51 мандату.

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