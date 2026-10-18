Трамп готовится возложить на Украину вину за поражение на выборах – The New Yorker

Дональд Трамп усиливает критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского менее чем за три недели до промежуточных выборов в США. На фоне падения политических рейтингов и роста недовольства избирателей экономической ситуацией в стране это может свидетельствовать о попытке заранее найти виновного в возможном поражении Республиканской партии на выборах в Конгресс.

По оценке бывшей сотрудницы национальной разведки США по вопросам России и Евразии Анджелы Стент, Белый дом готовит почву для перекладывания ответственности за поражение на украинское руководство. В частности, если экономические меры Трампа, такие как ослабление ограничений в отношении российского дизельного топлива, не приведут к желаемому снижению цен на американском рынке до дня голосования 3 ноября, именно Украину и ее позицию могут сделать главным фактором избирательных неудач республиканцев.

Источник: The New Yorker.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение президента США Дональда Трампа ввести исключение из широких санкций против Российской Федерации — государства-агрессора — «вознаграждает» Путина.

Министерство обороны России официально подтвердило нанесение удара по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Украине, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие».

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