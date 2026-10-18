Парламент Египта в Новой административной столице начал экстренное заседание по поводу возможных мер для защиты Саудовской Аравии, включая потенциальное направление египетских войск. Заседание было созвано по просьбе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на фоне активизации атак йеменской группировки хуситов на королевство, сообщает Anadolu Agency.

Запрос президента

Заседание возглавил спикер парламента Хишам Бадави. Накануне ас-Сиси заявил, что Каир готов принять меры, о которых попросит Эр-Рияд, для защиты безопасности и суверенитета Саудовской Аравии. Президент также призвал парламент предоставить соответствующее разрешение в случае, если Египет получит такой запрос.

Необходимо одобрение парламента

Согласно статье 152 Конституции Египта, президент как верховный главнокомандующий не может объявлять войну или направлять войска на боевые задачи за пределы страны без консультаций с Советом национальной обороны и одобрения двумя третями парламента. Внутренние правила парламента предусматривают рассмотрение такого разрешения на срочном закрытом заседании, созванном по запросу президента после консультаций с Советом национальной обороны.

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Ранее в воскресенье Совет национальной обороны под председательством ас-Сиси заявил о полной солидарности с Саудовской Аравией и постановил предоставить все необходимые и возможные формы поддержки для защиты ее безопасности, стабильности, ресурсов, территориальной целостности и исламских святынь. Совет также постановил активизировать политические и дипломатические усилия для снижения напряженности и мирного урегулирования региональных кризисов.

Группировка хуситов осуществляла ракетные и дроновые атаки по Саудовской Аравии и угрожала новыми ударами, в том числе по нефтяным объектам. Саудовская коалиция, поддерживающая международно признанное правительство Йемена, в последние дни усилила операции против хуситов и наносила авиаудары по территориям под их контролем, включая столицу Сану.

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