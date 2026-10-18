锡斯坦和俾路支斯坦针对安全部队的袭击增多——OilPrice

伊朗东南部与阿富汗和巴基斯坦接壤的锡斯坦和俾路支斯坦省，近几周暴力活动加剧。武装俾路支组织宣称对伊斯兰革命卫队（IRGC）、巴斯基准军事组织和当地警方发动了一系列袭击，OilPrice报道。

据该刊物称，这些袭击包括伏击、路边炸弹爆炸和枪击。10月14日，梅赫雷斯坦市一名警察和一名当地巴斯基指挥官在分别发生的袭击中死亡。前一天，伊斯兰革命卫队称，其一名成员在省行政中心扎黑丹一次试图劫持人质期间发生的冲突后死亡。同一天，武装人员与伊斯兰革命卫队在塔夫坦发生交火。

安全部队加强行动

作为回应，伊朗当局加强了该地区的安全行动，包括针对疑似反叛武装据点开展预防性突袭。10月12日，伊朗处决了奥马尔·多罗斯塔兰；他因武装叛乱、加入恐怖组织以及共谋参与武装起事而被定罪。

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伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃10月12日表示，德黑兰称为恐怖组织的团体正按照以色列和美国的计划行动，以破坏该国边境地区的稳定。文中没有提供其他支持这一说法的数据。

组织协调

2025年12月，四个独立的武装俾路支团体合并为“莫巴里尊”人民阵线。其中包括“正义军”——一个俾路支分离主义团体，伊朗和美国均将其视为恐怖组织。伊朗还指责美国和以色列向该组织提供武器。

该刊物援引的分析人士认为，这些团体利用了俾路支少数族群长期面临的问题。俾路支人在以什叶派为主的伊朗中很大一部分是逊尼派，约占该国人口的5%。据报道，他们约占伊朗所有处决人数的20%。

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