W prowincji Sistan i Beludżystan w południowo-wschodnim Iranie, graniczącej z Afganistanem i Pakistanem, w ostatnich tygodniach nasiliła się przemoc. Zbrojne grupy beludżskie poinformowały o serii ataków na Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), formację paramilitarną Basidż oraz lokalną policję, podaje OilPrice.

Według publikacji chodzi o ataki z zasadzek, eksplozje bomb przydrożnych i strzelaniny. 14 października w mieście Mehrestan w wyniku odrębnych ataków zginęli policjant i lokalny dowódca Basidżu. Dzień wcześniej IRGC poinformował o śmierci jednego ze swoich członków po starciach, do których doszło podczas próby przejęcia zakładników w Zahedanie, administracyjnym centrum prowincji. Tego samego dnia w Taftanie doszło do wymiany ognia między uzbrojonymi mężczyznami a siłami IRGC.

Nasilenie operacji sił bezpieczeństwa

W odpowiedzi irańskie władze nasiliły operacje bezpieczeństwa w regionie, w tym prowadzą prewencyjne naloty na domniemane komórki rebeliantów. 12 października Iran stracił Omara Dorostarana, skazanego za zbrojne powstanie, członkostwo w grupie terrorystycznej oraz współudział w zbrojnym wystąpieniu.

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Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył 12 października, że grupy, które Teheran nazywa terrorystycznymi, działają zgodnie z planami Izraela i USA mającymi destabilizować przygraniczne obszary kraju. W materiale nie przytoczono innych danych potwierdzających to twierdzenie.

Koordynacja grup

W grudniu 2025 roku cztery odrębne zbrojne grupy beludżskie połączyły się w Ludowy Front Mubarizun. Należy do niego Jaish al-Adl — beludżska grupa separatystyczna, którą Iran i USA uznają za organizację terrorystyczną. Iran oskarżał również Stany Zjednoczone i Izrael o jej uzbrajanie.

Analitycy cytowani przez publikację uważają, że grupy wykorzystują długotrwałe problemy mniejszości beludżskiej. Beludżowie, z których znaczna część to sunnici w zdominowanym przez szyitów Iranie, stanowią około 5% ludności kraju. Według materiału odpowiadają za około 20% wszystkich egzekucji w Iranie.

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