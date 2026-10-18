У Систані й Белуджистані почастішали атаки на силовиків — OilPrice

У провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану, що межує з Афганістаном і Пакистаном, останніми тижнями посилилося насильство. Збройні белуджські угруповання заявили про серію нападів на Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), воєнізоване формування «Басідж» та місцеву поліцію, повідомляє OilPrice.

За даними видання, йдеться про напади з засідок, вибухи придорожніх бомб і стрілянину. 14 жовтня в місті Мехрестан унаслідок окремих атак загинули поліцейський і місцевий командир «Басідж». Днем раніше КВІР повідомив про загибель одного зі своїх членів після сутичок, що сталися під час спроби захоплення заручників у Захедані — адміністративному центрі провінції. Того ж дня в Тафтані сталися перестрілки між озброєними людьми та силами КВІР.

Посилення операцій силовиків

У відповідь іранська влада посилила безпекові операції в регіоні, зокрема проводить превентивні рейди проти ймовірних осередків повстанців. 12 жовтня Іран стратив Омара Доростарана, якого засудили за збройне повстання, членство в терористичній групі та співучасть у збройному виступі.

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Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаеї заявив 12 жовтня, що угруповання, які Тегеран називає терористичними, діють за планами Ізраїлю та США з дестабілізації прикордонних районів країни. У матеріалі не наведено інших даних, які б підтверджували це твердження.

Координація угруповань

У грудні 2025 року чотири окремі збройні белуджські групи об'єдналися у Народний фронт «Мобарізун». До нього входить «Джаїш аль-Адль» — белуджське сепаратистське угруповання, яке Іран і США вважають терористичною організацією. Іран також звинувачував Сполучені Штати та Ізраїль у його озброєнні.

Аналітики, яких цитує видання, вважають, що угруповання використовують давні проблеми белуджської меншини. Белуджі, значна частина яких є сунітами в переважно шиїтському Ірані, становлять близько 5% населення країни. За даними матеріалу, на них припадає приблизно 20% усіх страт в Ірані.

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