В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, граничащей с Афганистаном и Пакистаном, в последние недели усилилось насилие. Вооруженные белуджские группировки заявили о серии нападений на Корпус стражей исламской революции (КСИР), военизированное формирование «Басидж» и местную полицию, сообщает OilPrice.

По данным издания, речь идет о нападениях из засад, взрывах придорожных бомб и стрельбе. 14 октября в городе Мехрестан в результате отдельных атак погибли полицейский и местный командир «Басидж». Днем ранее КСИР сообщил о гибели одного из своих членов после столкновений, произошедших во время попытки захватить заложников в Захедане — административном центре провинции. В тот же день в Тафтане произошли перестрелки между вооруженными людьми и силами КСИР.

Усиление операций силовиков

В ответ иранские власти усилили операции по обеспечению безопасности в регионе, в частности проводят превентивные рейды против предполагаемых ячеек повстанцев. 12 октября Иран казнил Омара Доростарана, осужденного за вооруженное восстание, членство в террористической группе и соучастие в вооруженном выступлении.

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Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаеи заявил 12 октября, что группировки, которые Тегеран называет террористическими, действуют по планам Израиля и США по дестабилизации приграничных районов страны. В материале не приводятся другие данные, подтверждающие это утверждение.

Координация группировок

В декабре 2025 года четыре отдельные вооруженные белуджские группы объединились в Народный фронт «Мобаризун». В него входит «Джаиш аль-Адль» — белуджская сепаратистская группировка, которую Иран и США считают террористической организацией. Иран также обвинял Соединенные Штаты и Израиль в ее вооружении.

Аналитики, которых цитирует издание, считают, что группировки используют давние проблемы белуджского меньшинства. Белуджи, значительная часть которых является суннитами в преимущественно шиитском Иране, составляют около 5% населения страны. По данным материала, на них приходится примерно 20% всех казней в Иране.

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